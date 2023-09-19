شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه أهم المعلومات عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر في العداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع والخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار، وفيما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :

اولا أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

ثانيا: الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة للعداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".