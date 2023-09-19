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عودة استقرار الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 23 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 23 سبتمبر  2023 كما يلى:

 

الثلاثاء  19 سبتمبر  : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى  28 درجة

 

 

الأربعاء  20 سبتمبر  : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى  26 درجة

 

الخميس  21 سبتمبر  : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى  26 درجة

 

الجمعة  22 سبتمبر  : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى  25 درجة

 

السبت  23 سبتمبر  : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى  25 درجة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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