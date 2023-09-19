شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الشنط والأدوات المدرسية بمعرض أهلا مدارس فى فيصل.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، منذ اللحظات الأولى لافتتاحه، إقبالاً كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية والسلع والمواد الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار الأدوات المدرسية والزي المدرسي بالمعرض.

*الزي المدرسي

-تي شيرت قطن مقاس 6/8/10 بـ110 جنيهات بدلا من 140 جنيها.

-تي شيرت مقاس 12/14/16 بـ125 جنيها بدلا من 160 جنيها.

-شروال قطن مقاس 6/10 بـ90 جنيها بدلا من 125 جنيها.

-شروال قطن مقاس 12/14/16 بـ100 جنيه بدلا من 135 جنيها.

-شروال ميلتون مقاس 6/8/10 يتراوح سعره ما بين 125 جنيها و150 جنيها "حسب الخامة".

-سويت شيرت مقاس 4/6 بـ145 جنيها بدلا من 170 جنيها.

-سويت شيرت مقاس 8/10/12 بـ160 جنيها بدلا من 185 جنيها.

-سويت شيرت مقاس 14/16 بـ170 جنيها بدلا من 195 جنيها.

*الشنط المدرسية

-الشنطة الكتان- "مقاس 14" بـ120 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-الشنطة الكتان "مقاس 16" بـ140 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

-الشنطة الكتان "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 150 جنيها و180 جنيها.

-شنطة خامة "وتر بروف" مستوردة لطلاب الإعدادي والثانوي والجامعات يتراوح سعره ما بين 280 جنيها و320 جنيها.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 14" بـ200 جنيه بدلا من 300 جنيه.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 16" بـ240 جنيه بدلا من 350 جنيها.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 350 جنيها و440 جنيها بدلا من 550 جنيها.

-شنطة تروللي مستوردة يتراوح سعرها ما بين 520 جنيها و 700 جنيه بدلا من 1100 جنيه.

*الأدوات المدرسية

-دستة كراسات عدد 10 "28 ورقة" بـ35 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-دستة كشاكيل عدد 10 "60 ورقة" بـ60 جنيها بدلا من 70 جنيها.

-كشكول سلك "80 ورقة" بـ25 جنيها بدلا من 27.5 جنيه.

-كشكول سلك "100 ورقة" بـ25 جنيها بدلا من 30 جنيها.

-كشكول سلك "60 ورقة" بـ20 جنيها بدلا من 22.5 جنيه.

-كشكول A4 دبوس "60 ورقة" بـ22.5 بدلا من 25 جنيه.

-كشكول A4 دبوس "80 ورقة" بـ27.5 جنيه بدلا من 32.5 جنيه.

-كراسة رسم ديزني "مقاس كبير" بـ17.5 جنيه.

-كراسة رسم ديزني "مقاس متوسط" بـ10 جنيهات.

-كراسة رسم عادية "مقاس كبير" بـ12.5 جنيه.

-دستة أقلام رصاص "عدد 12 قلم" يتراوح سعرها ما بين 19 جنيها و35 جنيها -حسب النوع-.

-دستة أقلام جاف "عدد 12 قلم" يتراوح سعرها ما بين 19 جنيها و30 جنيها.

-المقلمة المدرسية يتراوح سعرها ما بين 22 جنيها و45 جنيها -حسب النوع-.

-اللانش بوكس يتراوح سعره ما بين 30 جنيها و 35 جنيها.

-زمزمية المياه يتراوح سعرها ما بين 25 جنيها و45 جنيها.

-علبة أدوات هندسية بـ45 جنيها بدلا من 52.5 جنيه.

-علبة ألوان خشبية يتراوح سعرها ما بين 10 جنيهات و55 جنيها.

-علبة ألوان فلوماستر يتراوح سعرها ما بين 12 جنيها و55 جنيها. -حسب النوع-

-علبة ألوان مائية يتراوح سعرها ما بين 15 جنيها و30 جنيها. -حسب النوع-