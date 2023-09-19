شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية.. 5 آلاف و993 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه فى 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري.

وتتوفر تلك الوظائف فى 12 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية ، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا ، والإسماعيلية ، وأسوان ، والوادى الجديد ، والمنوفية ، والدقهلية ، والغربية ، والمنيا.

وفى تخصصات:

1- مدير فرع.

2- أخصائيو تمويل.

3- محاسبين.

4- مهندسين.

5- موظف طيران وسياحة.

6- ومندوب بنوك.

7- سائقين.

8- أفراد أمن.

9- مترجم لغة صينية.

10- مندوبين مبيعات.

11- أخصائيين HR .

12- موظف تصميمات.

13- مسئول سلامة وصحة مهنية.

14- مشرفين إنتاج.

15- فنيين جميع التخصصات.

16- كافة أعمال الفندقة.

17- عمال خياطة بكافة الأقسام.

18- عمال إنتاج.

19 عمال نظافة، وتخصصات أخرى . .

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.