شكرا لقرائتكم خبر عن 78% من القراء يطالبون بزيادة عدد معارض أهلا مدارس لمواجهة غلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بزيادة عدد معارض أهلا مدارس لمواجهة غلاء الأسعار، أيد غالبية القراء زيادة عدد معارض أهلا مدارس لمواجهة غلاء الأسعار. وأيد 78% من القراء زيادة عدد معارض أهلا مدارس لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 22% من القراء زيادة عدد معارض أهلا مدارس لمواجهة غلاء الأسعار.

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