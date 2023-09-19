بعد قليل.. الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنح المقطم، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم.

كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال "عبد المنعم" خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

تبين أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارِ ضبط وإحضار الآخرين.

وأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إحالة 10 متهمين بالنصب عليه إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم ببيع شقة سكنية في منطقة المقطم.