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القاهرة تسجل 22 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وتوقعت الأرصاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويمثل ذلك الحالة العامة لحالة الطقس المتوقعة في الفترة من الثلاثاء 19سبتمبر إلى الأحد 24 سبتمبر 2023.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية صغرى وذلك يوم السبت المقبل على أنحاء القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسجل جنوب الصعيد درجات حرارة 39 و40 درجة مئوية عظمى كأعلى درجات للحرارة خلال الأيام المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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