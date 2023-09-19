شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتفل بختام النسخة الثانية من نموذج المنظمة الدولية للهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة عادلة رجب المشرفة على النموذج، الحفل الختامي للنسخة الثانية من نموذج المنظمة الدولية للهجرة MIOM، والذي يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التغيرات في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك يوم الاثنين المقبل (25 سبتمبر).

يحضر الحفل الختامي لنموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة، اوليفر كارلوس رئيس المنظمة الدولية للهجرة بمصر، وممثلي وزارات الهجرة، والخارجية، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور ايمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف العالي، والدكتور أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض، واللواء الدكتور أشرف صابر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومستشار التدريب بالجامعة البريطانية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن النسخة الثانية لنموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، والذي يُعد من أهم التحديات التي تواجه ليس فقط الضحايا، بل المجتمع الدولي ككل، مشيرًا إلى أن نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة يهدف إلى التوعية بمواجهة كافة أشكال الهجرة غير النظامية وأشكال الإتجار بالبشر، إلى جانب توعية الطلاب وتشجيعهم على العمل داخل الوطن والتخلي عن فكرة السفر للخارج.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن النموذج يمنح للطلاب فرصة المعايشة الافتراضية لموضوعات الهجرة التي تواجه المجتمع، ومساهمتهم في التعرف على قضايا الهجرة، ومواجهة الصور السلبية التي قد تنشأ عن ممارسات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى العمل على تدريب الشباب على القيادة وصنع القرار ومواكبة كل الأحداث على المستوى المحلي والدولي، ومحاولة التوصل إلى حلول للمشكلات المختلفة والقضايا التي تواجه المجتمع المصري.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على إعداد عدد من طلابها ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرًا إلى أن نماذج المحاكاة نشاط مهم للطلاب ومشروع تدريبي على محاكاة نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات، لافتًا إلى تنظيم الجامعة خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من1000 نموذج محاكاة من طلاب الجامعة بمختلف الكليات، وأن الطلاب أصبحوا متمرسين في العمل على نماذج المحاكاة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن النسخة الثانية لنموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة تم خلاله تدريب وتأهيل الطلاب المشاركين به والذي بلغ عددهم 106 طلاب ( طلبة وطالبات)، وتوعيتهم بالموضوعات الخاصة بالهجرة، وذلك من خلال عقد العديد من المحاضرات التمهيدية حول كيفية كتابة أوراق السياسات والأوراق البحثية، بالإضافة إلى الندوات التعريفية والتثقيفية حول موضوعات الهجرة.

كما أوضحت الدكتورة عادلة رجب المشرفة على النموذج، أن هناك مشاركة كبيرة وحضور العديد من الخبراء والمختصين والمسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية المختصة بمجال الهجرة. ونوهت إلى أن جامعة القاهرة نظمت العام الماضي النسخة ألأولى لنموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة والذي يعد الأول من نوعه سواء على مستوى الجامعات المصرية أو على المستوى الدولي، وضم 179 طالبا وطالبة من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والحقوق والتجارة والآداب والطب.