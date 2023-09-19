شكرا لقرائتكم خبر عن خطة دخول طلاب الجيزة للمدارس بالعام الدراسى الجديد لمنع التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة خطة لمنع تكدس أول يوم حضور بالمدارس فى العام الدراسى الجديد 2023/2024، على أن توزع كالتالى..

- يوم الأحد 1 / 10 (للصف الأول الابتدائى - الصف الأول الإعدادى - الصف الأول الثانوى).

- يوم الاثنين 2 / 10 (الصف الثانى الابتدائى - الصف الثانى الإعدادى - الصف الثانى الثانوي) مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة.

- يوم الثلاثاء 3 / 10 (الصف الثالث الابتدائى - الصف الثالث الاعدادي - الصف الثالث الثانوي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- يوم الأربعاء 4 / 10 (الصف الرابع الابتدائي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- يوم الخميس 5 / 10 (الصفين الخامس والسادس الابتدائي) مع وجود جميع الصفوف السابق ذكرها.

ومن جانبه شدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على متابعة أعمال الصيانة والدهانات والأثاث المدرسى والتأكد من رفع الرواكد وتدويرها وإصلاح الديسكات وتوزيعها على المدارس لسد العجز الموجود بها، وضرورة التواصل مع الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس وتكثيف تواجد الدوريات الراكبة أمام المدارس، إلى جانب التواصل مع رؤساء الأحياء لرفع المخلفات بمحيط المدارس.

ونبه مدير المديرية على ضرورة التأكد من سلامة المبانى المدرسية من الداخل والخارج والإبلاغ فورا عند رؤية شروخ أو تصدعات والتأكد من توافر مصادر الكهرباء وسلامتها والتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر سلات لجمع المخلفات مع توافر التهوية الجيدة داخل الفصول، بالإضافة إلى الاطمئنان من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلى بها.