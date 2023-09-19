شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن من الوادى الجديد للرئيس السيسى: بنحبك يا ريس واحنا وراك وبندعمك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الشامى أنه شارك فى حرب 73 وشهد التضحيات التى بذلها الجيش المصري ويرى أن الرئيس السيسي هو الأجدر بالحفاظ على مقدرات الوطن وما تحقق خلال فترة رئاسته لم يتحقق منذ ثورة يوليو 1952، مؤكداً على أن سياسة الرئيس السيسي أنجزت سدا منيعاً حفظ الوطن من السقوط فى الهاوية شأن البلاد المجاورة وحقق الأمن والاستقرار واسترد مصر من قبضة الخونة وانشاء منظومة متكاملة من المشروعات الخدمية والتنموية وحقق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري فى الحياة الكريمة والإستقرار المعيشي مؤكدا على أن مصر هى الأقل تضرراً من تداعيات الأزمات العالمية التى سببت ارتفاعاً فاحشا فى الأسعار على مستوى كافة دول العالم.
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