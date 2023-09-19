نقابة الغزل والنسيج: 1.2 مليون عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، باسم مليون ومائتان ألف عامل بالغزل والنسيج بكافة القطاعات تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت العديد من التحديات خلال الـ10 سنوات السابقة فى جميع قطاعات الدوله بشكل عام، والتى قادھا الرئیس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لھا الدولة المصرية فى تاریخھا المعاصر، ورغم ذلك نجح الرئيس السيسى بقيادته الحكيمه بالعبور بها لبر الأمان رغم انف المتربصين والحاقدين.

‎وأوضح مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن تكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة ساعد فى القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة فى جمیع المجالات سیاسیا، واقتصادیا، واجتماعیا، ودولیا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم، وأكد مجلس النقابه أنه يجب على الجميع دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال بناء الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصرى بمختلف طوائفه.

‎وقال إبراهيم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى رئاسة الدولة المصرية فى وقت حرج، كانت الدولة تقريبا بلا بنية تحتية تعانى من الضياع، إضافة لإرث كبير على مدار العصور السابقة، والآن نشهد حقا ميلاد جمهورية جديدة فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.