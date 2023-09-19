شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقاء الشيخ محمد بن زايد فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاء مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.