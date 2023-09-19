شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى احتفالية لجنة التربية بمجمع ملوى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، في احتفالية توزيع جوائز لجنة التربية بمجمع ملوي بالمنيا، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بملوي، بمشاركة الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور الشيخ ناجي حلمي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس رأفت ناجي، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، والقس مدحت سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بملوي، والقس أيمن وليم، رئيس لجنة التربية بمجمع ملوي بالمنيا، والقس أنيس أنسي، راعي الكنيسة الإنجيلية ببني عدي.

وفي بداية خطاب الحفل، عبر رئيس الإنجيلية عن سعادته البالغة بمشاركة شباب الكنيسة الإنجيلية الموهوبين المبدعين، وقال:"أبنائي وأحبائي الشباب المبدعين، تمتلكون من الإمكانيات والموهبة ما يجعلكم قوة مغيرة داخل الكنيسة، قادرين على القيادة".

وخلال الاحتفال تم تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، تضمنت فقرة لذوي الهمم، وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة مهرجان الإنجيل، كما تم تكريم عدد من خدام اللجنة والموهوبين وأسرهم.