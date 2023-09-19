مشاجرة بسبب الزيتون تنتهي بمقتل مسن على يد شاب مغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

شهدت مدينة بسطات في المغرب جريمة بشعة، إذ قتل شاب ثلاثيني مسنًا بسلاح أبيض.

بدأت الواقعة بخلاف بين الشاب ورجل ستيني حول أحقية جني الزيتون من أشجار بحي الفرح بمدينة سطات، تطورت المشادة إلى مشاجرة انتهت بضربة قاتلة من الشاب للمجني عليه بسلاح أبيض، بحسب وسائل إعلام محلية.

نقل رجال الإسعاف المجني عليه، لكن الضربة أصابته بنزيف في الرأس انتهى بوفاته.

وقررت السلطات القضائية تشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها. واحتجزت الشرطة المتهم لحين عرضه على جهة التحقيق.