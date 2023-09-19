رئيس الوزراء يترأس اجتماع "اللجنة الوزارية لوحدة الصين"​

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماع "اللجنة الوزارية لوحدة الصين"؛ لاستعرض ملفات التعاون الثنائي بين مصر والصين، والتي يأتي على رأسها حجم التبادل التجاري الذي بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وأيضًا حجم الاستثمارات التي تبلغ 8 مليارات دولار، من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين في منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تتواجد بها 141 شركة في قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.

وقال إن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين؛ لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصيني، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التعاون في مجال تنمية المناطق الصناعية واللوجستية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومجال الصناعات الثقيلة، وأيضًا الاستثمار في المشروعات البتروكيماوية، وخدمات السفر، والاستثمار الفندقي، والبرامج السياحية الجاذبة للسياح من الصين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعاون الثقافي والإنمائي والبحثي وغيرها من المجالات.

حضر الاجتماع.. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ومساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية اللواء محمد صلاح، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية السفير محمود عامر، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد حساني، ورئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي السفير أبوبكر حفني .