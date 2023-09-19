وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع وزير دفاع المجر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع وزير دفاع المجر كريستوف بوبروفينسكي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية والسفير المجري بالقاهرة .

وتم خلال اللقاء التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والاهتمام الخاص الذي توليه الدولة المصرية للحرص على امتداد هذه العلاقات وهو ما يتضح جليا من خلال تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة المجر عامي 2017 و2021 وذلك للمشاركة في قمة دول تجمع "الفيشجراد"، كما قام رئيس المجر بزيارة مصر عام 2019 .

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي باستعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث يتبع الوزارة 16 شركة صناعية و4 شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة .

وأشار الوزير محمد صلاح، خلال اللقاء، إلى أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية العاملة في مجالات مماثلة سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمي للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتها ومصانعها وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية .

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى دراسة إمكانية التعاون في عدد من المجالات العسكرية ومنها تبادل الخبرات في مجال تطوير وإطالة أعمار المعدات الشرقية، توريد خامات الإنتاج ومكونات المنتجات العسكرية، والترويج لتصدير الصلب المدرع، وعلى مستوى الشق المدني تم مناقشة إمكانية التعاون لتوريد خامات ومستلزمات إنتاج محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدات تنقية مياه الشرب بمكوناتها، التصنيع المشترك للمعدات والمستلزمات الطبية، تصنيع معدات النقل المتداول، تصنيع الشاشات الذكية، إنتاج اسطوانات الغاز الطبيعى للسيارات والأوتوبيسات، إنتاج المحركات الكهربائية، والتعاون في مجالات أنظمة الطاقة الشمسية .

من جانبه، أكد وزير دفاع المجر على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين، وأشار إلى أنه يسعى إلى دعم وتشجيع الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين الصناعة وباعتبارها أحد الكيانات الصناعية الهامة في مصر والتي تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة لوزير دفاع المجر وللشركات المجرية للمشاركة في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "EDEX 2023 " والذى سيقام بمصر خلال شهر ديسمبر القادم .

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن وفدا مجريا سيقوم بتنفيذ زيارة لشركتيّ "م/200، م / 300" اليوم للتعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة خلال اللقاء ودراسة إمكانية تنفيذها والبدء فيها، كما تم توجيه الدعوة للوزير محمد صلاح مستقبلاً لزيارة الشركات المجرية.​