مطلوب خطة طوارئ عاجلة قبل الشتاء.. تحذيرات برلمانية من الأمطار والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية؛ بشأن خطة المحافظات استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

وقال النائب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، تتعرض أغلب الدول إلى عدد من الظواهر المناخية؛ ما يستوجب الاستعداد التام للتعامل معها على النحو الأمثل.

وأشار زين الدين إلى أنه مع دخول فصل الشتاء وتزايد فرص سقوط الأمطار والسيول وغيرها، فإن الحكومة عليها دور كبير في الاستعداد مبكرًا لأي احتمالات قد تؤثر على حياة المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومةَ بتوجيه المحافظين وكل المجالس المحلية؛ خصوصًا في المدن الساحلية، بمراجعة البنية التحتية المتعلقة بشبكات الصرف الصحي، لاستيعاب مياه الأمطار، وكذلك مراجعة مخرات السيول وغيرها.

وقال زين الدين: أعمدة الإنارة واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه مصر في الشتاء؛ خصوصًا الأسلاك المكشوفة وما سببته من تعرض مواطنين إلى الصعق، وتحتاج إلى المراجعة والتأمين حرصًا على حياة المواطنين وحفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد عضو مجلس النواب أن مراجعة كل هذه الاستعدادات مبكرًا يخفف من التداعيات السلبية في ما بعد، قائلًا: وحتى لا يكون تحرك الحكومة مجرد رد فعل؛ لذلك يجب أن تكون التحركات استباقية.

وتساءل زين الدين عن خطة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة طوارئ للتعامل مع فصل الشتاء، مشددًا على أهمية الترتيب لهذه الخطة مبكرًا؛ حرصًا على مصالح المواطنين.