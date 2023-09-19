شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 265 محضرا تموينيا متنوعا لأصحاب المخابز والمحال التجارية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه تم تحرير 265 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها مجالس المدن بالإشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولى الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطرى، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة فى الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أى تجاوزات قد تحدث للتلاعب فى الأسعار.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، حملات تموينية أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرا متنوعا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 17 محضرا تلاعب فى الموازين، و4 محاضر عدم الإعلان، و3 محاضر عدم نظافة، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية التى أسفرت عن تحرير 28 محضراً تموينيا متنوعاً، منهم نقص وزن ومواصفات وصحة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وقاد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 30 محضراً متنوعاً، منهم 13 محضر نقص وزن، و12 محضر اشتراطات نظافة، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

وقاد اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية على المخابز، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم والصحة والطب البيطرى والبيئة والمتابعة والزراعة، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 32 محضرا متنوعا.

وأشرف أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على الحملة التموينية على المحلات بسيدى سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر للمخالفين.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية، والتى أسفرت عن تحرير 21 محضراً متنوعا، منهم 8 محاضر نقص وزن، و3محاضر مواصفات، ومحضرين عدم اعلان، و4 محاضر عدم التزام، ومحضر عدم وجود سجل، ومحضرين نظافة، ومحضر عدم وجود ميزان.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات التموينية التى أسفرت عن تحرير 73 مخالفة متنوعة منهم 22 صحة، 10 عدم اعلان، 6 بدون ترخيص، 2 صلاحية، 3 بيئة، 3 متنوع فواتير، و5 مواصفات، 13 نقص وزن.

وقاد اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية على المخابز والجهاز المعاون لرئيس المدينة نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى الخمسة وبالتنسيق مع مفتشى تموين مطوبس، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر نقص وزن، و12 مواصفات، ومحضر تسريب دقيق.

وقاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة تموينية على الأسواق أسفرت عن تحرير 15 محضراً متنوعاً، كما قاد جمال يونس، رئيس مدينة سيدى غازى، حملة تموينية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة، كما قاد على سلامه، رئيس مدينة مسير، حملة تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة.