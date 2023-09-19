شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى عمليات البحث وتقديم الدعم للمناطق المتضررة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى دعم الأشقاء الليبيين ، شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية فى إنتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة التى ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية ، وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه داخل المناطق المتضرره قرب مدينة درنه للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصارى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين فى العديد من المناطق الصعب الوصول و الخروج منها .

يأتى ذلك نطلاقاً من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة مختلف الأزمات والمحن.