أخبار مصر

الشاطئ المخفى وشلالات الدم.. أغرب 4 ظواهر طبيعية حول العالم.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطئ المخفى وشلالات الدم.. أغرب 4 ظواهر طبيعية حول العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من إبهار الطبيعة لنا بالجمال الخلاب هناك أيضا عدد من الظواهر الغريبة التي تجعلنا منبهرين بما تكشفه الطبيعة لنا، ويستعرض الخليج 365 أبرز تلك الظواهر الغريبة، الموجودة حول العالم، وفقاً لما نشره موقع "Holidify".

 

شلالات الدم فى القارة القطبية الجنوبية

شوهد لأول مرة عام 1911 فى الجزء الشرقى من القارة القطبية الجنوبية وبالتحديد فى وادى ماكموردو الجاف واكتشفوا أن سبب اللون الأحمر بالنهر "الحديد المؤكسد فى المياه المالحة".

9dd3832e-f65e-4984-b8f2-60b63fedb0e8
الشاطئ المخفى

يقع على بعد بضعة أميال فقط من ساحل المكسيك ونتج عن تفجير قامت به الحكومة كجزء من التدريب على التصويب ليصبح الشاطئ الآن وجهة أحلام كل عاشق

14d7c73f-7cfd-4410-83da-6be7427b88a1
الفقاعات المجمدة فى كندا

يمكنك رؤيتها فى الشتاء فى بحيرة أبراهام فى ألبرتا وتحدث هذه الظاهرة عندما ينحصر غاز الميثان تحت الماء ويتجمد وتنفجر الفقاعات بشكل طبيعى فى بداية الربيع

699b3568-f092-43db-a476-643053bd3b6b
البحيرة الوردية فى أستراليا

بحيرة هيلير الوردية حيرت الجميع لأن مياهها ذات لون وردى زاهى ويبلغ طولها 600 متر وعرضها 250 مترا وتم اكتشاف هذه الظاهرة عام 1802 ولا يزال سبب لونها مجهولا

fd1c82c2-f311-4375-a630-53a0db9c6a9d

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements