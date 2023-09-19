شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 400 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بحى الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الطالبية حملات مكبرة لرفع التعديات من الطريق العام ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات تحت إشراف أشرف تامر رئيس حي الطالبية، عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العريش وسهل حمزة وجعفر وضياء وزهني والمحولات والعروبة وضيف الله والثلاثيني والعمدة واستوديو مصر، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.