شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: مليون مهندس زراعي يؤيدون ترشح الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية، وقد قرر المجلس مناشدة وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورة رئاسية جديدة، من أجل الاستقرار، واستكمال المشروعات التنموية للجمهورية الجديدة.

وجاء بيان النقابة: "وها هو نداءهم.. سيادة الرئيس باسمى كنقيب عام الزراعيين وزملائى أعضاء مجلس النقابة العامة وزملائى رؤساء فروع النقابة ل 27 محافظة وهيئات المكاتب، والجمعيات العمومية للزراعيين وجموع المهندسين الزراعيين بمصر والبالغ عددهم مليون مهندس زراعي، الرئيس / عبد الفتاح السيسي أتممت فترة رئاسة حالية ونحن على أبواب فترة رئاسية جديدة وقد عاش الشعب المصري معك أكبر تحديات تمس أرض الوطن في الهجمة الشرسة بالمرتزقة تحاول نزع سيناء من أرضها المباركة التي عاش فيها الرئيس السيسي مقاتلاً ورئيسا للمخابرات الحربية ذراع مصر الوطني اليقظ، ثم قائداً شعبياً خرجت جموع الشعب المصرى لشوارع مصر تملأ ربوعها وشوارعها تحمل شعار الشعب والجيش يد واحدة وانتصرت مصر بك ومعنا وطالبتك الجماهير آنذاك أن تتولى رئاسة مصر في لحظة من أصعب وأدق التحديات لمصر ، فسر على بركة الله، والله يحفظك ويرعاك ونلتقي قريباً على صناديق انتخابات الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان: "نرحب فيها بالمتنافسين مع الرئيس السيسي رغم أن أصوات الزراعيين والفلاحين وعمال الزراعة سوف تهتف كلها يا رجال ونساء العالم انظروا أن الجماهير تزحف لاختيار من عرفنا، وعرفناه ورفق بنا فأحببناه وعطف علينا فأكبرناه فهل يمكن لنا أن ننساه لا وألف لا سر يا سيسي على بركة الله ونحن معك وأمامك وخلفك".