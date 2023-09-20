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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

 أ.د/ ناصر خميس بركات الجيزاوي رئيسًا لجامعة بنها.

أ.د/ حمدان ربيع عطية المتولي رئيسًا لجامعة دمياط.

أ.د/ أشرف محمد أحمد حينجل رئيسًا لجامعة السويس.

أ.د/ محمد عطية محمد البيومي نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.

أ.د/ محمد سعيد حمادة نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أ.د/ محمد زكي علي أحمد عميدًا لكلية الطب جامعة اسوان.

أ.د/ عمرو أحمد عبدالهادي عبدالفتاح عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.

أ.د/ عبداللطيف هشام عبداللطيف علي عميدًا لكلية الزراعة جامعة بني سويف.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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