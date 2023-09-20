شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالى:
أ.د/ ناصر خميس بركات الجيزاوي رئيسًا لجامعة بنها.
أ.د/ حمدان ربيع عطية المتولي رئيسًا لجامعة دمياط.
أ.د/ أشرف محمد أحمد حينجل رئيسًا لجامعة السويس.
أ.د/ محمد عطية محمد البيومي نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.
أ.د/ محمد سعيد حمادة نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
أ.د/ محمد زكي علي أحمد عميدًا لكلية الطب جامعة اسوان.
أ.د/ عمرو أحمد عبدالهادي عبدالفتاح عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.
أ.د/ عبداللطيف هشام عبداللطيف علي عميدًا لكلية الزراعة جامعة بني سويف.
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