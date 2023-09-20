شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 20/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ص

موعد صلاة العصر 17: 4

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:13

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:53

موعد صلاة العصر 4:22

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:19 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09

موعد صلاة الظهر 12:44 م

موعد صلاة العصر 4:13 م

موعد صلاة المغرب 6:53 م

موعد صلاة العشاء 8:10 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 12:36

موعد صلاة العصر 4:04 م

وقت صلاة المغرب 6:44 م

وقت صلاة العشاء 7:59 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:42 ص

موعد صلاة العصر 09: 4

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:03