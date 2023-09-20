أخبار مصر

ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتي حددتها في 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.

وجاءت ضوابط الترشح كالتالي:

 

أن يكون مصريا من أبوين مصريين

f0f6af92-2068-44be-ad21-1666ed43d405

ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى

 

أن يكون حاصلا على مؤهل عال

 

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

 

ألا يكـون قـد حُكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشـرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليـه اعتباره

 

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا

370a293d-d4fc-40be-9f50-433167176170

ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية

 

ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

 

•             ضوابط إجرائية لقبول الترشح

 

يشـترط لقبـول الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة أن يزكـى المترشـح 20 عضـواً علـى الأقـل مـن أعضـاء مجلـس النـواب

 

أو أن يؤيـده مـا لا يقـل عـن 25 ألـف مواطـن ممـن لهـم حـق الانتخـاب فـى 15 محافظـة علـى الأقـل وبحـد أدنـى 1000 مؤيـد مـن كل محافظة منهـا

 

وفـى جميـع الأحـوال لا يجـوز تأييـد أكثـر مـن مترشـح

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements