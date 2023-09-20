شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: جامعة القاهرة افتتحت أول مركز متخصص للعمل على دمج الطلاب ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولى أهمية كبرى للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، حيث افتتحت جامعة القاهرة أول مركز متخصص للعمل على دمج الطلاب بالمجتمع الجامعى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم للطلاب ذوى الإعاقة، والذى يتولى مراجعة وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة للعمل فى المجالات المطلوب بالمركز وتفعيل دوره فى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، وتحديد الفئات المستفيدة للخدمات من الطلاب من ذوى الإعاقة وتقديم الخدمات المساندة الملائمة لكل الطلاب، وتوعية وتثقيف مجتمع الجامعة بكل ما له علاقة بالطلاب ذوى الإعاقة، والمشاركة فى عقد الأنشطة الخاصة بالطلاب ذوى الإعاقة، فضلا عن تحديث قواعد البيانات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير المقررات التعليمية للطلاب بالكليات المسجلون بها بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل (Universal Design).

وفي إطار الترتيبات والاستعدادات اللوجيستية التي تجريها جامعة القاهرة استعدادا للعام الجامعى 2023 /2024، لفت الدكتور محمد الخشت، في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" إلى أن قطاع شئون التعليم والطلاب بدأ في وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والكتاب، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.