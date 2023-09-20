شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحصول على اشتراك المواصلات لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينطلق العام الجامعي الجديد 2023/2024، حيث يبدأ 30 سبتمبر الجاري وينتهى فى يونيو 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.
تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات للطلاب، بداية من منظومة التسكين للطلاب المغتربين ودعم للأنشطة الطلابية وخدمات تقدم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأنشطة الطلابية، إضافة إلى خدمات الدعم الطلابي أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالكتب الدراسية.
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات حصول الطالب على اشتراك المواصلات:
- يحضر الطالب استمارات اشتراك المواصلات من الجهة المختصة "مترو - أتوبيس – قطار" وتقدم لإدارة شئون الطلاب مرفقا بها عدد 2 صورة شخصية حديثة.
- تتم مراجعة بيانات الطالب طبقا للسجلات من قبل الموظف المختص وتوقع من مدير الإدارة وتختم بشعار الجمهورية وتسلم للطالب.
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