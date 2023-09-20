شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى كوم أمبو.. مشروعات خدمية وتنموية فى 32 قرية ضمن مبادرة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة توليها الدولة المصرية فى توفير جميع الخدمات للمواطنين، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتتواصل جهود أجهزة الدولة المصرية، ومجموعة الشركات المنفذة، تحقيق أعلى معدلات من الإنجازات لإنهاء المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى كافة قطاعات العمل العام.

فى محافظة أسوان تستفيد كافة مراكز محافظة أسوان من مبادرة حياة كريمة، حيث يتواصل سير أعمال المشروعات القومية على مستوى مراكز محافظة أسوان، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة)، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع يتم تنفيذه بمحافظة أسوان وتشمل المشاريع مجمعات خدمات للمواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، ومشاريع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، ومشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، ومشروعات إنشاء لنقاط إسعاف جديدة، ومشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، ومشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، ومشروعات إنشاء وحدات تضامن إجتماعى، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن إجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل اجتماعى، ومشروعات إنشاء سكن كريم، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بالقرى وإنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع.

وقرية الكفور بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان من القرى المستهدفة ضمن قرى مراكز المرحلة الأولى بمحافظة أسوان، والتى تضم 32 تابعا منها الرغامة شرق والرغامة غرب وغيرها من القرى والنجوع بإجمالى 55 ألف نسمة.

وتشمل المشروعات الجارية بقرية الكفور بمركز كوم أمبو كافة القطاعات، منها مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 100%، حيث تم إنهاء المجمع التكنولوجى الخدمى بقرية كفور كوم امبو، حيث تتواصل أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية ومتابعة تقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين.

وتشمل المراكز التكنولوجية 9 مجمعات فى مركز كوم أمبو وهى "المنشية والعباسية وسلوا وحجازة وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى"، ويتم متابعة إجراءات استلام طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية وتقديم المعاملات اللازمة ضمن أعمال التشغيل التجريبى لمجمعات الخدمات الحكومية فى نطاق قرى مركز كوم امبو.

بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الكفور بنسبة 95%، حيث تشهد المنشآت الرياضية طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة بمختلف مراكز محافظة أسوان وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب.

وأن تقوم مراكز الشباب بدورها على الوجه الأكمل فيما يتعلق بخدمه المجتمع المحيط وجعل هذه المراكز مراكز خدمة. كما تشهد قرى كفور كوم امبو مشروع إنشاء المجمع الزراعى، وكذلك مشروع مد خطوط وكابلات الكهرباء لخدمة محطة رفع الرغامة شرق وذلك بنسب 80%، وأيضاً مشروع إنشاء محطة رفع الكفور بنسبة 70%

ومشروع مد شبكات الانحدار، وكذا مشروع أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بجميع التوابع والنجوع، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد عرابى الابتدائية، ومشروع إنشاء محطة رافع الصرف الصحى، بجانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز شباب الرغامة غرب، وإنشاء موقف لسيارات السرفيس بمنطقة رؤوف والذى يقام على مساحه 1600م2 تستوعب حوالى 232 سيارة ميكروباص، حيث يشمل الموقف مسجدا وكافتيريا ودورات مياه، بالإضافة إلى عدد من المحلات وذلك ضمن 2 موقف سيرفيس لتفريغ مركز ومدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية والتكدس المرورى.

ومشروع إنشاء وحدة طب الأسرة علاوة على مشروع إنشاء محطة رفع سبيل أبو ناجى، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بقرية الرغامة شرق، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الرغامة

ومدرسة السبيل قبلى الابتدائية والتى تضم 9 فصول، فضلاً عن إنشاء كوبرى (عرب الجندى) الذى يربط قرية الرغامة غرب بالطريق الزراعى الشرقى مما يساهم فى توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة إنتقال المواطنين والمركبات المختلفة،.

كذلك تم إنجاز العديد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقروى كفور كوم امبو والقرى التابعة لها فى كافة القطاعات ومنها قطاع التعليم حيث تم نهو عدد من المدارس بالتوازى مع انجاز نسبة كبيرة من مشروعات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات. وتجرى الأعمال على قدم وساق، وذلك لضمان منح المواطنين حق الحياة الكريمة اللائقة.

من ناحية أخرى وفى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فإن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعا تم الانتهاء منها، فيما جار العمل بـ990 مشروعا أخرى، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية توبعة و380 نجعا وعزبة.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى المحافظات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جانب منمشروعات حياة كريمة (1)



جانب منمشروعات حياة كريمة (2)



جانب منمشروعات حياة كريمة (3)



جانب منمشروعات حياة كريمة (4)