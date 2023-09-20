شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل عن المحل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر المراكز التكنولوجية التابعة للمراكز والأحياء العديد من الخدمات لأصحاب المحال التجارية، ومنها الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيص إشغال طريق (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، وتقديم طلب نقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل عن المحل، والحصول على رخصة لوضع فروشات أمام المحل في الأعياد والمناسبات الموسمية، وغيرها من من الخدمات الأخرى.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية المستندات المطلوبة وإجراءات تقديم طلب بنقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل عن المحل.

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

3- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.

ثالثا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

يُذكر أن الاشتراطات والمعايير المؤهلة لحصول المنشآت والمحال التجارية على ترخيص أو تجديد ترخيص إشغال طريق (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة) كما هو موضح على النحو التالي:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- حضور صاحب الفاترينة بنفسه.

ثانيا: المستندات المطلوبة

-مستندات رئيسية تقدم فى حالتى طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

- فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

1- صورة ترخيص المحل.

2- رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.

3- صورة البطاقة الضريبية.

- فى حالة تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتى بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

1- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.