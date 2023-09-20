زيادة سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس فصل الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات فصل الخريف والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وتابعت الهيئة: "من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا فى زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء".

وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الإستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية

وأكدت الهيئة في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأوضحت أن مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة فى درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.