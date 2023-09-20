شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام الصيف.. الأرصاد: أجواء مستقرة وانخفاض الرطوبة ليلاً يلطف الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية، تزامنا مع أخر أيام فصل الصيف الذى تبقى على نهايته أيامه معدودة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور السحب المنخفضة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والتي تعمل على تلطيف الأجواء، مع انخفاض الرطوبة ليلا لتعطي مزيداً من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.