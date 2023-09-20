شكرا لقرائتكم خبر عن حصل وأنت نايم.. حكاية زلزال غرب مطروح وتوقيته وقوته × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استيقظ الكثير من المواطنين على خبر زلزال وفق ما أعلنه المعهد القومى للبحوث الفلكية على صفحته الرسمية فى بيان تفصيلى من الشبكة القومية للزلازل يكشف موعد وتفاصيل الهزة التى حدثت الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء .





وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الهزة الأرضية التى تم تسجيلها ومركزها وقوتها ، كما يلى :

1 - محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.

2 - الهزة الأرضية كانت على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح.

3 - توقيت الهزة الأرضية في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

4 - الهزة وقعت على عمق 13.68 كم.

5 - جاءت الهزة الأرضية على دائرة عرض 22.52 درجة شمالا وخط طول 24.79 درجة شرقا.

6 - لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.