تدريب مهنى مجانى لشباب الوادى الجديد على 3 مهن يحتاجها سوق العمل

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب، بورش مركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط، على مهن خراطة المعادن، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، وذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل ويبحث عنها الشباب من أبناء المحافظات، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تسمح لهم بالالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بعمل زيارة لورش التدريب المهنى لتفقد سير العملية التدربيية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها للشباب، وكذلك للإستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين، ومحاولة تحقيقها، حيث تضمنت الدورات التدريب على مهنة خراطة المعادن لعدد 15 متدربا، ومهنة التبريد والتكييف لعدد 15 متدرب، ومهنة الطاقة الشمسية لعدد 16 متدربا ومتدربة، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لعدد 15 متدربا، وذلك فى إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياة الجوفية بالوادى الجديد، حيث تخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على أرض الواقع ومنوهًا إلى أن الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

كما أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة المنوفية شهدت فعاليات الاختبار النهائى للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، بمركز التدريب المهنى ببركة السبع، ضمن برامج التدريب التحويلى للشباب من أبناء المحافظة والتى توفرها المديرية بالمجان فى إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات، وتوفير برامج تساهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة تساعدهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريرٍ للوزارة، أن الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة تنفذ بواقع 150 ساعة تدريبية معتمدة، يحصل بعدها الخريجين على شهادة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وكذلك يتضمن الاختبار النهائى للدورة جانب نظرى وآخر عملى على المناهج التى تم تدريسها وتدريب الشباب عليها طوال فترات التدريب، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، وتوفر المديرية المستلزمات والأدوات التدريبية والزى التدريبى الخاص مجانًا، ومشيدًا بأداء المتدربين فى الاختبار العملى على الرغم من فترة التدريب المحدودة حيث قامت بعض المتدربات بعرض نتائج التدريب لبعض الملابس قاموا بتصنيعها بأنفسهم ذات الجودة المتميزة، وحضر فعاليات الاختبار هدى فرغلى مدير مراكز التدريب، وحسان الجز مدير منطقة العمل بقويسنا وبركة السبع، وأميمة عبدالحميد مدير مركز التدريب ببركة السبع، وسعيد عبدالحميد الصاوى مشرف المركز، وزينب سويد مدير العلاقات العامه والإعلام.