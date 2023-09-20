وزير الرى بجنوب السودان يزور المعاهد البحثية فى القناطر الخيرية

القاهرة - سامية سيد - زار بال ماى دينج، وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له المركز القومى لبحوث المياه بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية، بعد ختام اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين.

كان فى استقباله الدكتورة رشا الخولى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والتى اصطحبته فى جولة شملت زيارة معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء والمعامل المركزية للرصد البيئى.

يشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة تشكلت تحت مظلة إتفاقية التعاون الفنى والتنموى والتى تم توقيعها فى نوفمبر 2014 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وسلفا كير ماريديت رئيس جنوب السودان.

وأشار الدكتور هانى سويلم وزير الرى إلى اهتمام مصر بتقديم الدعم لدولة جنوب السودان فى العديد من المشروعات فى مجال توفير المياه النقية للمواطنين وإنشاء خزانات لمياه الأمطار ومحطات لقياس المناسيب والتصرفات ومركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر والتدريب وبناء القدرات.

من جانبه أكد دينج، اهتمام الجانب الجنوب سودانى بالمشروعات التنموية المشتركة التى تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

كما تم التأكيد على الدور الهام للجنة الفنية المشتركة فى متابعة موقف المشروعات التنموية المشتركة فى مجال الموارد المائية بدولة جنوب السودان، والتباحث حول سير العمل فى مختلف أنشطة هذه المشروعات والعمل على إزالة أى تحديات تواجهها.

وأكد على الاستمرار فى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، وإستمرار الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والفنيين لمتابعة كافة أوجه التعاون بين البلدين، وقيام الفنيين من الجانب المصرى بزيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين بجنوب السودان لتحديد المشروعات المثلى التى تحقق هذه المتطلبات.