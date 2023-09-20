وزير الري ومدير "الفاو" يبحثان التعاون وإجراءات "تحديث تقنيات الري في صعيد مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع نصر الدين حاج الأمين، مدير مكتب منظمة الفاو في مصر، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو في مجال المياه، وبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"؛ والذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الفاو بتمويل هولندي .

وأشار سويلم إلى ما تقوم به الدولة من مجهودات كبرى في مجال تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية المحصولية في ظل الترابط المهم بين الماء والغذاء، موضحاً أن مشروعات التوسع في نظم الري الحديث تحقق هذا الهدف من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية، والتي تنعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين .

وأشاد وزير الري بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"، بالشراكة مع حكومة هولندا، والذي يهدف إلى تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، والذي يتكامل مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع السعي للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة كلما أمكن، تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة .

وتتضمن استراتيجية الوزارة العمل على تشكيل روابط لمستخدمي المياه المنتفعين على المساقي المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ، تمهيدًا لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي وشبكة الري الحديث لاحقاً، حيث تُسهم هذه الروابط في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية بالأراضي القديمة، مشيرًا إلى أن قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية يتضمن عددًا من البنود لتشكيل الروابط وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة .

وتتضمن الاستراتيجية أيضاً العمل على رفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الري الحديث، مع زيادة التوعية بين المزارعين بفوائد الري الحديث؛ مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين .

وأكد سويلم ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة في ما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الري الحديث بالشكل الذي يضمن استدامة هذه المشروعات، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة؛ لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب .

وأكد وزير الري أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الاسترشادية التي ستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث .