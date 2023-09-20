البيئة تعلن حصاد "برنامج التربية البيئية بالمدارس" خلال الأنشطة الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الانتهاء من "برنامج التربية البيئية بالمدارس" والذي يهدف إلى تنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب خلال الأنشطة الصيفية، من منطلق أن الاستثمار في الأجيال القادمة والأطفال هو الاستثمار الحقيقي للحفاظ على البيئة.

وعلى مدار الإجازة الصيفية، قامت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بتنفيذ "برنامج التربية البيئية لتنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية حول قضية التغيرات المناخية خلال النشاط الصيفي للطلاب والمعلمين 2023"، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بمدارس محافظتي القاهرة والجيزة تضمنت (27) ندوة ولقاء وتناولت الحديث حول قضية التغيرات المناخية، وطرق التخفيف والتكيف والموضوعات المرتبطة بها ومنها (المخلفات وإعادة استخدامها، وترشيد استهلاك الطاقة، والغذاء، والمياه، وتنمية السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ونبذ السلوكيات السلبية والتي من شأنها زيادة تأثير التغيرات المناخية وإهدار الموارد، وأثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وكيفية الحفاظ عليه، والأخلاق البيئية والتي تدعو لها جميع الأديان السماوية).

كما تنوعت أساليب التوعية خلال البرنامج حيث تم تنفيذ عدد من الألعاب والمسابقات البيئية، بالإضافة إلى (12) ورشة عمل تفاعلية تقوم على تنمية المهارات العقلية من خلال طريقة حل المشكلات عن طريق طرح القضية ومناقشة الحلول المقترحة، وأيضا تنفيذ (27) ورشة عمل فنية قائمة على إعادة استخدام المخلفات والاستفادة منها في تصميم لوحات ونماذج فنية رائعة من مخلفات الورق والكرتون والبلاستيك والأقمشة وغيرها، وذلك تفعيلاً لمبادرة (لا للبلاستيك) بالمدارس ضمن الأنشطة الصيفية واستمرارها خلال الجهود التوعوية على مدار العام الدراسي.

واستعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024 تم دعم (30) مدرسة بمحافظة القاهرة بعدد (88) سلة قمامة وأدوات للنظافة، موزعة على 10 إدارات تعليمية، وتشمل إدارات (الخليفة، والمقطم، والساحل، وبدر، ومصر الجديدة، والسلام، والزاوية ومنشأة ناصر، والشرابية، وروض الفرج، وحلوان)، كما تم دعم (100) مدرسة بمحافظة الجيزة بـ500 شجرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة.​