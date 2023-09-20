شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعلن تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، إدانة الاتحاد الأوروبى للتصرفات المسيئة إلى مقدسات الآخرين، معلنًا تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، جوزيف بوريل، على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثامنة والسبعين فى نيويورك.



وأطلع الأمين العام، الممثل السامى للاتحاد الأوروبى على مضمون القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء الخارجية حول جرائم تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف فى السويد والدانمارك وهولندا، الذى عقد فى يوليو 2023.