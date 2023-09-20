رئيس جامعة الأزهر يكلف الدكتور محمد الجندى عميدًا لكلية الدعوة الإسلامية

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبد الدايم الجندى الجعفرى، وكيل كلية الدعوة الإسلامية، للدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالسلام إبراهيم، الأستاذ بقسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة بنين جامعة الازهر بالقاهرة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة أمل أحمد محمد حجازى، الأستاذ بقسم طب المجتمع والصحة العامة بكلية طب البنات بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.