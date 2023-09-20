شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية ووقائية استعداداً للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة وعاجلة بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الضوابط والإجراءات كالتالى: -

- قيام مسئولي الأمن ومساعديهم بجميع المديريات بوضع خطة مسبقة للمرور على كافة المدارس بجميع مراحلها التعليمية دون استثناء للتأكد من تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بتأمين المدرسة والتي من شأنها تهيئة المناخ المناسب والجيد والأمن والصحي لأبنائنا الطلاب جنبا الى جنب مع المعلم بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وأمن .

- قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور وعدم مغادرة المدرسة الا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوبتجي.

إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تنوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشات ويتضمن ذلك:-

- تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهاءها.

- ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة وفى حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

- إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلي فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية.. وذلك لمتابعة أبنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية.

- عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية " الموتوسيكلات " الى أفنية المدارس.

- التشديد على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة الطور على أى جسم غريب والاشتباه عدم الاقتراب منه .. والإبلاغ الفوري الإدارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من فاعليته من .

حرصا على سلامة وأمن الطلاب والمنشات التعليمية .

- تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشأت التعليمية بكافة مستوياتها بالتنسيق المستمر مع وزارات ( الداخلية - الصحة - القوات المسلحة ) وتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية ... والتنسيق مع مديرات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الشرطى في محيط المدارس وخاصة مدارس البنات .

- التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لها ضد اخطار السرقة وأعمال التخريب ..

- تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها والتنسيق مع مديريات الصحة فى هذا الشان حفاظاً علي سلامة الطلاب .