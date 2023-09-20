شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه بالاستعداد لفعاليات معرض العلوم والهندسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الاستعداد لانطلاق فعاليات معرض العلوم والهندسة 2024، موجهة مديري مراكز التطوير التكنولوجي في المديريات التعليمية بالاتي:-

- الإعلان عن المسابقة بجميع المدارس والمواقع الإلكترونية للطلاب.

- عقد ورش العمل عن بعد و وجها لوجه للتعريف بالمسابقة ومناهج البحث العلمي.

- التنسيق مع الوزارة بشأن مواعيد إقامة المعارض التمهيدية والمحلية والجمهورية بما يتسق مع موعد إقامة المعرض الدولي.

- حضور الاجتماعات و ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتنسيق مع المراكز الاستكشافية بالمديريات.

وقالت الوزارة في خطاب لها، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على إثراء ونشر ثقافة البحث العلمي وكمصدر أساسي لنشر المعرفة والارتقاء بثقافة المجتمع، حيث يتم الاشتراك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة سنويا من خلال اقامة معارض تمهيدية بالادارات التعليمية وبعض المدارس، يليها معارض محلية بالمحافظات ، ويتم ترشيح الفائزين بهذه المعارض إلى 3 معارض نهائية ( معرض القاهرة - معرض الصعيد - معرض الاسكندرية) الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

وتستضيف وزارة التربية والتعليم والتعليم المعارض المؤهلة للتصفيات النهائية المصرية لمعرض العلوم والهندسة والذي يضم الطلاب الباحثين، بدءًا من الأول الثانوي لعرض أبحاثهم، والمنافسة على مستوى الجمهورية، ويتم ترشيح 15 مشروعا من خلال هذه المعارض لتمثيل مصر بالمعرض الدولي طبقا لمعايير دولية، ومن خلال اتباع خوات البحث العلمي الصحيحة، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور حوالي 80 دولة .

الجدير بالذكر أن الفريق المصري كان قد حقق 6 جوائز دولية العام الماضي.