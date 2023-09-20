شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المناجم والمحاجر تدعو الرئيس السيسى للترشح بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات برئاسة محمد سمارة، دعوته الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على مكانة مصر عالميا في ظل الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس.

وأكد ممثلو العاملين في قطاع المناجم والمحاجر والملاحات خلال بيان، أنهم سيواصلون العمل والجهد والمشاركة الفاعلة من أجل دفع عجلة الانتاج والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية لإقامة المزيد من المشروعات التنموية العملاقة.

كما قرر مجلس الإدارة تنظيم لقاءات وندوات داخل مواقع العمل والقرى والمدن لشرح الانجازات العظيمة التى تحققت منذ 30 يونيو حتى الآن.

كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد أصدر بيانا لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية أخرى، وجاء البيان، في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم مناشدته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.

وأضاف الاتحاد: من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا نناشدك باستكمال المسيرة بالترشح لفترة رئاسية أخرى.