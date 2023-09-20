ضبط 52 متهمًا بحوزتهم 41 كجم مخدرات و44 سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات، عن ضبط 19 متهمًا، بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلي وعدد من الطلقات).

كما ضبطت أجهزة الأمن 33 متهمًا، بحوزتهم (15 بندقية آلية–17 بندقية خرطوش- 19 فرد محلي- عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة.