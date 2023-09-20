شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مخطط تطوير حديقتى الحيوان والأورمان ‫بعد عرضه على مجلس الوزراء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شادي أمين رئيس العمليات بالتحالف المصرى للتطوير لحديقتى الحيوان والأورمان أنه سوف يتم البدء رسميا في تنفيذ تطوير الحديقتين بعد أن استعرض مجلس الوزراء اليوم المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان"

وأضاف "أمين" أن التحالف كان قد سبق وحصل على جميع موافقات الجهات المعنية مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضارى والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وكذلك المجلس الأعلى للاثار بالاضافة الى الحصول على موافقة الاتحادين الافريقي والعالمي لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والذي سوف يتم بمعرفة أكبر استشاري عالمي في مجال تطوير حدائق الحيوان.

ويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذا إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات. ويتضمن المشروع أيضًا إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهي إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.

وتشتمل المُحددات التصميمية على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، والحفاظ على حالة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.

كما يتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تمت إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.

وخلال العرض أجاب مسئولو التحالف الذي يتولى التطوير عن استفسارات عدد من الوزراء، بما يسهم في خروج المشروع في أفضل صورة تحافظ على الحديقتين المميزتين.

وكان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، الذي تمت الموافقة عليه من قِبل "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية" في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تقديم بعض التوصيات المُعززة لعملية التطوير.