شكرا لقرائتكم خبر عن "تجميل الجيزة" تكرم فريق كرة القدم الخماسى بالشركات لفوزه ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم شفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة فريق خماسي كرة القدم لفوزه ببطولة الجمهورية للشركات التي أقيمت بمحافظة بورسعيد، مشيدا باللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة اللجنة الرياضية بالهيئة لما قدموه من مستوى لائق أثناء مشاركتهم في البطولة.

وأكد مختار أبو الفتوح سكرتير عام اللجنة الرياضية، أن تكريم ولقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة باللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة اللجنة الرياضية كان بمثابة شكر وتقدير لهم لما بذلوا من جهد طوال فترة البطولة، حيث وجه بعلاج اللاعبين المصابين وتحفيز اللاعبين ماديا ومعنويا.

ومن جانبه، قام أكرم غراب رئيس اللجنة الرياضية بتسليم كأس البطولة لرئيس مجلس الإدارة، كما حصل اللاعب محمد إبراهيم على هداف البطولة، ومثل فريق خماسي تجميل الجيزة كلا من الجهاز الفني والإداري كابتن أسامة فاروق وعصام فيصل ومحمد صالح ورفعت كامل وإصابات ملاعب موسى مصيلحي واللاعبين سيد عبد السيد ومحمد حسانين وسمير عيد ومصطفى محمد ومحمد حسن وأشرف رمضان ورأفت محمد ومصطفى سيد ومحمد عبد الحي وحمدي معوض وجمال عبد المجيد ومحمد مصطفى ومجلس إدارة اللجنة الرياضية خالد مبروك ومحمد زكي ومصطفى سيد أحمد.



تكريم رئيس تجميل الجيزة



جانب من التكريم



جانب من اللقاء



جانب من تكريم رئيس تجميل الجيزة