شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد‎ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية ربط المجتمع الأكاديمى والبحثى بالقطاعات الصناعية لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين احتياجات الدولة في الأقاليم الاقتصادية والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي وأهمية الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى.

وفى هذا الإطار، وقعت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عقود عدد من المشروعات البحثية الداخلية التابعة للإدارة العامة للمشروعات البحثية وتسويق البحوث، بحضور د. سحر عبدالحميد مختار رئيس لجنة المشروعات البحثية، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك فى إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع (Fast Track Projects).

وأوضحت الدكتورة شيرين أن توقيع العقود البحثية يأتى فى إطار حرص معهد بحوث الإلكترونيات على الاهتمام بالبحث العلمى فى ظل تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاهتمام بتحفيز أعضاء هيئة البحوث بالمعهد؛ لتقديم مشروعات بحثية داخلية من خلال الإدارة العامة للمشروعات البحثية.

وأضافت رئيس المعهد أنه تم الإعلان عن التقدم بمقترحات المشروعات فى إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع ( Fast Track Projects) فى مايو 2023، ثم تم عقد اجتماعات أعضاء لجنة المشروعات؛ لدراسة المقترحات المقدمة ومناقشة مبادئ التحكيم المبدئية لها، مشيرة إلى عقد ورشة عمل بحضور أصحاب المشروعات؛ لتقديم عروض مرئية لمشروعاتهم، ليتم بعدها قبول خمس مقترحات للمشروعات البحثية.

وشملت المشروعات البحثية المقبولة فى إطار الإعلان الثالث للمشروعات ذات المسار السريع المشروعات التالية: نظام ذكى للتصوير بالموجات الميكروئية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للباحث الرئيسي د. خالد فوزى، تصميم وتنفيذ معامل التعليم الفنى والتكنولوجى والهندسي للباحث الرئيسي د. محمد إبراهيم أبو السبح، إنشاء مجموعة بيانات للصور الموصوفة باللغة العربية في مجال مساعدة ذوي الإعاقة البصرية للباحث الرئيسي د. نبيلة خضير، نظام ملاحة ذكى لروبوت متحرك فى بيئة غير معلومة للباحث الرئيسى الدكتور أيمن يوسف، نظام لتوليد الطاقة الكهربائية وتنقية المياه للباحث الرئيسي الدكتور محمد الشامى.