شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر جاهزة لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى في المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن آخر استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة وموعد إعلان الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.

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مصر جاهزة للانتخابات

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