شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: وقف تصدير أى سلعة حال تخزينها بقصد التلاعب أو وجود ممارسات احتكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة أن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة فى السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها فى حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر .

وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس قد قرر إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهى آخر هذا العام، وذلك فى إطار ضبط الأسعار فى الأسواق.