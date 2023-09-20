تنمية حقيقية ملحوظة وتستحق الإشادة.. رسائل رئيس الإنجيلية خلال جولته في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، جولته الرعوية لصعيد مصر، بعد نشاط مكثف في المنيا وأسيوط وسوهاج.

وقال رئيس الإنجيلية خلال الزيارة: "ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة يستحق الإشادة، كما نشعر في زيارة محافظة سوهاج بأجواء المحبة الصادقة بين المصريين، ونجدد شكرنا لسيادة المحافظ على الدعم الدائم فى تقنين أوضاع جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية فى محافظة سوهاج".

كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الثلاثاء، في حفل تنصيب القس عوني سمير، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بعزبة أيوب بمحافظة المنيا، كما شارك في حفل تنصيب القس ميلاد عبد التواب بالكنيسة الإنجيلية بتناغة بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس السنودس، والقس رأفت ناجي، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظتي المنيا وأسيوط.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي عددًا من الرسائل خلال جولته الرعوية كان أبرزها: "الخدمة المقدرة يا إخوتي لا تبحث عن منصب ولا مكانة وهي خدمة المحتاجين في القرى والنجوع وخدمة الناس من الأعماق وبلا حدود، وكما أن الشر يأتي بشر أكثر والعنف يأتي بعنف، فإن الخير يا إحبائي يأتي بخيرٍ أكثر وأعظم".

كما اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدد من قسوس مجمع سوهاج الإنجيلي، بحضور رئيس السنودس، والقس خير خليفة، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري. وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجمع والسادة القسوس بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، ودار حوار مطول حول عدد من القضايا الهامة المتعلقة بمستقبل الخدمة والكنيسة، كما شملت الزيارة المشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الإنجيل بكنيسة بسوهاج، واحتفالية توزيع جوائز لجنة التربية بالكنيسة الإنجيلية بملوي.

وشارك في اللقاء: الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وعدد من قيادات سنودس النيل، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية. والتقى خلال جولته بمحافظ سوهاج، سيادة اللواء طارق الفقي، بديوان عام المحافظة، والذي رحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتى تملأها مشاعر المحبة والوطنية الصادقة.