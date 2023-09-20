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رئيس الوزراء الليبي يبحث مع ممثلى الشركات المصرية إعمار مدينة درنة

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القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس الوزراء الليبى الدكتور أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في ليبيا حاتم العريبي، مع ممثلي الشركات المصرية بليبيا، إعادة إعمار مدينة درنة شرقي البلاد

أكد رئيس الوزراء الليبي – بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبها الاعلامى - على ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والانقاذ، مشددا على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.

رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية
رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية

 

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رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية

 

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رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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