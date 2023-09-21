"حرق طفليه بـ "ماء نار وتناول باقي الزجاجة".. كواليس ليلة رُعب داخل شقة بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أنهى عامل حياته بتناول مادة حارقة بعدما ألقى على نجليه على إحراق أبنائه بـ"ماء نار"؛ وذلك بعدما رفعت زوجته عليه دعوى خُلع ونفقة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بوجود متوفي ومصابين داخل شقة بدائرة القسم إثر تناوله لمادة حارقة.

انتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ بصحبتها سيارات الإسعاف، وبالفحص عثر على جثة عامل، وجواره ابنيه مصابين بحروق شديدة إثر تعرضهم لرش مياة النار.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي وراء ارتكاب الواقعة بسبب قيام زوجته برفع دعوى خُلع ضده وقضت المحكمة لصالحها بالحصول على نفقة.

وبينت التحريات أن الزوج عاد لمنزله يوم الواقعة وبحوزته زجاجة "مياه نار" وألقاها على ابنيه البالغين من العمر 17 و15 عاما مما تسبب في إصابتهما بحروق وتناول ما تبقى في الزجاجة ما أسفر عن وفاته.

نُقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.